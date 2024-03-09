الجيش الأمريكي يعلق على مقتل مدنيين في غزة نتيجة إسقاط مساعدات

(CNN)-- قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الجمعة، إنها "على علم بتقارير عن وقوع ضحايا مدنيين نتيجة لعمليات الإنزال الجوي للأغراض المساعدات الإنسانية"، وأعربت عن "التعاطف مع أسر الذين قتلوا".

وذكرت "سنتكوم"، في بيان نشرته عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "على عكس بعض التقارير، لم يكن هذا نتيجة لعمليات الإنزال الجوي الأمريكية".

ولقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم، وأُصيب 10 آخرون، الجمعة، عندما سقطت عليهم طرود مساعدات جوا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، بحسب ما أفاد صحفي شهد الحادث.

وقال خضر الزعنون لشبكة CNN، إنه شهد سقوط طرود المساعدات من الطائرات فوق مخيم الشاطئ، لكنه لا يستطيع تأكيد الدولة التي كانت وراء عملية الإسقاط الجوي (التي تسببت في الحادث).

وأكد محمد الشيخ، رئيس قسم الطوارئ في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، مقتل 5 أشخاص في الحادث، وأشار إلى أن بعض المصابين في الحادث، الذين تم نقلهم إلى الشفاء، في حالة خطيرة.

ومن جانبه، ذكر مصدر أردني، الجمعة، أن "الخلل الفني الذي تسبب بعدم فتح بعض المظلات التي تحمل مساعدات وسقوطها بشكل حر على الأرض خلال الإنزال الجوي على غزة، الجمعة، لم يكن مصدره طائرة أردنية"، حسبما نقلت عنه وكالة الأردنية الحكومية "بترا".

وقال المصدر، إن "الطائرات الأردنية الأربعة التي نفذت عملية الإنزال بالاشتراك مع 5 دول قد تمت دون أي خلل".

وأوضح المصدر أن "الأردن مستمر في جهوده لدعم الأشقاء الفلسطينيين بغزة، وإيصال المساعدات عبر كل الطرق برا وجوا"، طبقا للوكالة الأردنية.