إيهود باراك لـCNN: تسليم المساعدات إلى شمال غزة يجب أن يكون على الأرض وليس جوًا.. ومصدوم مما فعلته أمريكا

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(CNN)-- لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأُصيب 10 آخرون، الجمعة، عندما سقطت عليهم طرود مساعدات جوا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، بحسب ما أفاد صحفي شهد الحادث.

وقال خضر الزعنون لشبكة CNN، إنه شهد سقوط طرود المساعدات من الطائرات فوق مخيم الشاطئ، لكنه لا يستطيع تأكيد الدولة التي كانت وراء عملية الإسقاط الجوي (التي تسببت في الحادث).

وأكد محمد الشيخ، رئيس قسم الطوارئ في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، مقتل خمسة أشخاص في الحادث.

وأشار محمد الشيخ إلى أن بعض المصابين في الحادث، الذين تم نقلهم إلى الشفاء، في حالة خطيرة.

ومن جانبه، ذكر مصدر أردني، الجمعة، أن "الخلل الفني الذي تسبب بعدم فتح بعض المظلات التي تحمل مساعدات وسقوطها بشكل حر على الأرض خلال الإنزال الجوي على غزة، الجمعة، لم يكن مصدره طائرة أردنية"، حسبما نقلت عنه وكالة الأردنية الحكومية "بترا".

وقال المصدر، إن "الطائرات الأردنية الأربعة التي نفذت عملية الإنزال بالاشتراك مع 5 دول قد تمت دون أي خلل".

وأوضح المصدر أن "الأردن مستمر في جهوده لدعم الأشقاء الفلسطينيين بغزة، وإيصال المساعدات عبر كل الطرق برا وجوا"، طبقا للوكالة الأردنية.