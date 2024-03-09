لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- دمرت البحرية الفرنسية أربع طائرات بدون طيار مقاتلة في خليج عدن كانت متجهة نحو قطع عملية بحرية للاتحاد الأوروبي، صباح السبت، بحسب وزارة الجيوش الفرنسية، التي وصفت الخطوة بأنها "دفاع عن النفس".

وبحسب بيان صادر عن وزارة الجيوش الفرنسية، كانت فرقاطة تقوم بدوريات في خليج عدن كجزء من عملية أسبيديس، وهي العملية العسكرية للاتحاد الأوروبي لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر والمحيط الهندي. وأضاف البيان أن الفرقاطة رصدت أربع طائرات مسيرة مقاتلة كانت تتجه نحوها في "جولة تكتيكية" ودمرتها دفاعًا عن النفس.

وقالت الوزارة الفرنسية إن "العمل الدفاعي ساهم بشكل مباشر في حماية سفينة الشحن True Confidence التي تعرضت لهجوم يوم الأربعاء، مما أدى إلى مقتل ثلاثة على الأقل من أفراد طاقمها وإصابة أربعة آخرين".

وأضافت الوزارة: "تساهم القوات المسلحة الفرنسية، إلى جانب حلفائها، في الأمن البحري، من قناة السويس إلى مضيق هرمز، وتشارك في الدفاع عن حرية الملاحة".