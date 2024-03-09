(CNN)-- عرّضت الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة جميع السكان البالغ عددهم أكثر من 2.2 مليون شخص للجوع الشديد والجفاف والمرض - وتواجه النساء على وجه الخصوص- تحديات في العثور على الغذاء والمنتجات الصحية ورعاية الأمومة.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب الجفاف وسوء التغذية في غزة إلى 23 شخصًا على الأقل، وفقًا لمتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.

كما أدى القصف الإسرائيلي إلى تدمير البنية التحتية التعليمية. ومن المتوقع أن يخسر الأطفال سنة دراسية على الأقل بسبب الحرب، بحسب الأمم المتحدة.

وعلى مدى أسابيع، سمح ضباط الحدود الإسرائيليين للمتظاهرين بتعطيل قوافل المساعدات الحيوية في كرم أبو سالم، المعبر الحدودي الوحيد العامل في البلاد مع غزة. لكن في نهاية الشهر الماضي، ومع تصاعد الضغوط والإدانات الدولية، أعلنت السلطات أنها ستنقل ضباطًا إضافيين إلى المعبر لاستعادة السيطرة. وحتى مع إعلان المنطقة الآن منطقة عسكرية مغلقة، يستمر المتظاهرون في التوافد ومحاولة التغلب على الشرطة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، إن الجيشين الأمريكي والأردني قاما بإسقاط جوي إضافي للمساعدات الإنسانية على شمال غزة، الجمعة. وتقول وزارة الدفاع الأمريكية إن أياً من عمليات الإنزال الجوي الأمريكية للمساعدات الإنسانية على غزة، الجمعة، لم تسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين، على الرغم من قول صحفي في مكان الحادث وطبيب إن خمسة أشخاص على الأقل قُتلوا وأُصيب 10 آخرون عندما سقطت المساعدات عليهم.

كما أعلنت الحكومة الكندية، الجمعة، أنها ستستأنف تقديم المساعدات لسكان غزة من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

نعرض لكم في الإنفوغرافيك أعلاه مقارنة بين عدد الشاحنات قبل وبعد أحداث 7 أكتوبر 2023.