(CNN)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أن القوات الأمريكية أسقطت 15 طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون المدعومون من إيران، فوق البحر الأحمر وخليج عدن، صباح السبت، بالتوقيت المحلي.

وأضافت "سنتكوم" في بيان، أنه تم اتخاذ هذا الإجراء بعد أن شن الحوثيون هجوما "واسع النطاق" بطائرات مُسيرة.

وقالت سنتكوم: "بين الساعة الـ4 صباحا والـ6:30 صباحا (بتوقيت صنعاء)، نفذ الإرهابيون الحوثيون المدعومين من إيران هجوما واسع النطاق بمركبات جوية غير مأهولة في البحر الأحمر وخليج عدن".

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية، أن قوات التحالف تعرفت على الطائرات بدون طيار، وقررت أنها تشكل تهديدا مباشرا للسفن التجارية والبحرية الأمريكية وسفن التحالف.

ثم قامت السفن البحرية وطائرات التحالف بإسقاط 15 طائرة بدون طيار.