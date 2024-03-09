الجيش الأمريكي يعلن استهداف صاروخين مضادين للسفن للحوثيين في اليمن

قالوا إنها لدعم غزة.. كيف يستفيد الحوثيون من هجماتهم في البحر الأحمر؟

الحوثيون يصعّدون هجماتهم ويستهدفون ناقلة نفط في البحر الأحمر وأمريكا تقصف في اليمن

ما الصاروخ الذي استهدف به الحوثيون سفينة الشحن الأمريكية؟ مراسل CNN يوضح

(CNN)-- قالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، السبت، إن الجيش الأمريكي استهدف صاروخين مضادين للسفن مثبتين على شاحنات تابعة للحوثيين في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون في اليمن، الجمعة.

وفي وقت لاحق السبت، أطلق الحوثيون صاروخين من اليمن في خليج عدن على السفينة M/V Propel Fortune، المملوكة لسنغافورة، حسبما ذكرت القيادة المركزية الأمريكية.

ولم يصب الصاروخان السفينة، كما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وأضافت "سنتكوم" أنه يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمنا وأمانا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية.