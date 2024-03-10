أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب تصريحاته التي أدلى بها في وقت سابق السبت، واصفًا نتنياهو وإدارته بـ"القتلة الجماعيين" و"نازيي عصرنا".

وقال نتنياهو، إن "إسرائيل التي تلتزم بالقانون الدولي ترفض الوعظات السخيفة حول الأخلاق من أردوغان الذي يدعم القتلة والمغتصبين من حماس"، بحسب بيان صدر عن مكتبه السبت.

ومضى نتنياهو، قائلا إن أردوغان "ينكر الإبادة الجماعية للأرمن، ويذبح الأكراد في بلاده، ويتنافس على الرقم القياسي العالمي في القضاء على معارضي النظام والصحفيين وسجنهم".

في غضون ذلك، قال الرئيس التركي إن التطورات في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول "تجاوزت ما يمكن التسامح معه"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية السبت.

منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية لتفكيك حماس ردًا على الهجمات، قُتل أكثر من 30 ألف شخص في غزة، بما في ذلك المدنيون.

ونقلت الأناضول عن أردوغان قوله إن تركيا ملتزمة "بضمان محاسبة القتلة الجماعيين الذين يحكم عليهم الضمير الإنساني بالفعل بموجب القانون الدولي".

وأضافت الأناضول أن أردوغان "أكد أن حماس ليست مصنفة كجماعة إرهابية، مضيفا أن بلاده تقف بثبات في دعم حماس".

كما انتقد بيني غانتس، وزير الحرب الإسرائيلي، أردوغان بشدة، قائلا إن تعليقاته هي "ذروة النفاق".

وقال غانتس، في بيان السبت، "حقيقة أن أردوغان يعتقد أن حماس ليست منظمة إرهابية تفسر سلوكه تجاه مواطنيه".

وأضاف غانتس: "وقوف أردوغان خلف حماس يجعله مؤيدًا للجرائم ضد الإنسانية. ومقارنة رئيس وزراء إسرائيل بالديكتاتوريين هي قمة النفاق".

وقال إن إسرائيل "ستواصل الالتزام بالقانون الدولي خلال أوقات الحرب مثل هذه، حتى ضد حماس الإرهابية التي أثبتت أنها فقدت أي ذرة من إنسانيتها".

وأدى الهجوم المدمر الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى مقتل ما لا يقل عن 1200 شخص. خلال الهجمات، تم احتجاز 253 رهينة في غزة من قبل حماس والجماعات المسلحة الأخرى.