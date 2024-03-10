(CNN)-- قال حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس لشبكة CNN، الأحد، إنه "لا يوجد موعد محدد بعد" لعودة مفاوضي حماس إلى القاهرة لاستئناف المحادثات حول التوصل إلى وقف لإطلاق النار مقابل إطلاق سراح الرهائن.
وأضاف حسام بدران لـCNN: "لا يوجد أي جديد"، موضحا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو يرفض الاستجابة للمطالب الفلسطينية العادلة فيما يتعلق باحتياجات غزة الأساسية.
وأضاف أن "وقف القتل والانسحاب وتقديم الإغاثة وعودة النازحين دون شروط" هي عوامل يجب أخذها في عين الاعتبار.
وغادر وفد من حماس القاهرة في 7 مارس/آذار الجاري، بعد أيام من المحادثات دون تحقيق اختراق واضح.
وأفادت قناة "القاهرة نيوز" الإخبارية التي تديرها الدولة في مصر نقلا عن مصدر رفيع، أن الوفد غادر للتشاور بشأن المقترحات، وأضاف أن المفاوضات سوف تُستأنف هذا الأسبوع.