من قبرص إلى غزة.. كاميرا CNN ترصد الاستعدادات لنقل المساعدات بحرًا إلى القطاع

أمريكا تسقط مزيدًا من المساعدات على غزة.. وبايدن "محبط" من نتنياهو

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- من المتوقع أن تغادر سفينة تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة من لارنكا في قبرص، الأحد، بحسب الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس.

وتعمل قبرص والمفوضية الأوروبية والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة على إنشاء ممر بحري لتوصيل المساعدات الإنسانية مباشرة إلى غزة.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن خلال إلقائه خطاب الاتحاد الخميس، إنشاء رصيف مائي مؤقت لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة الإعلام القبرصية، صرّح خريستودوليدس للصحفيين السبت، أنه من المتوقع أن تغادر السفينة الأولى في غضون 24 ساعة. ومع ذلك، ولأسباب أمنية، لم يتمكن من تحديد الوقت المحدد لمغادرة السفينة.

وأضاف خريستودوليدس: "ستغادر السفينة لارنكا خلال الـ24 ساعة القادمة. لا أستطيع تحديد الوقت المحدد لأسباب أمنية. نحن على اتصال دائم، من ناحية، مع الدول التي دعمت هذه المبادرة".

وأوضح خريستودوليدس أن دولًا أخرى تعرب أيضًا عن اهتمامها بالمشاركة في المبادرة، موضحًا: "إننا نتلقى مكالمات هاتفية من رؤساء دول أو حكومات أو من وزراء الخارجية، يعبرون لنا عن رغبتهم بالمشاركة في المبادرة".