من قبرص إلى غزة.. كاميرا CNN ترصد الاستعدادات لنقل المساعدات بحرًا إلى القطاع

إيهود باراك لـCNN: تسليم المساعدات إلى شمال غزة يجب أن يكون على الأرض وليس جوًا.. ومصدوم مما فعلته أمريكا

لماذا لا تصل المساعدات الإنسانية الى المدنيين في غزة؟.. شاهد ما كشفه تحقيق حصري لـCNN

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في بيان، الأحد، إن المعدات الأولى اللازمة لإنشاء رصيف مؤقت في غزة غادرت في طريقها إلى هناك، السبت.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية في بيان على صفحتها الرسمية عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا: "في يوم 9 مارس/آذار 2024، غادرت سفينة الجيش الأمريكي الجنرال فرانك س. بيسون (LSV-1) التابعة للواء النقل السابع (الاستكشافي)، قيادة الاستدامة الاستكشافية الثالثة، الفيلق الثامن عشر المحمول جواً، قاعدة لانغلي-يوستيس المشتركة في فرجينيا، في طريقها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط".

وأضاف البيان: "يأتي ذلك بعد أقل من 36 ساعة من إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إنسانية لغزة عن طريق البحر.

وتحمل سفينة الدعم اللوجستي "بيسون" المعدات الأولى لإنشاء رصيف مؤقت لتوصيل الإمدادات الإنسانية الحيوية، بحسب القيادة المركزية الأمريكية.