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الجيش الأمريكي: المعدات الأولى لإنشاء رصيف مؤقت بغزة في طريقها إلى البحر المتوسط

الشرق الأوسط
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وسط اتهامات لإسرائيل بعرقلة دخول المساعدات الى غزة.. شبح المجاعة يلاحق سكان القطاع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في بيان، الأحد، إن المعدات الأولى اللازمة لإنشاء رصيف مؤقت في غزة غادرت في طريقها إلى هناك، السبت.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية في بيان على صفحتها الرسمية عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا: "في يوم 9 مارس/آذار 2024، غادرت سفينة الجيش الأمريكي الجنرال فرانك س. بيسون (LSV-1) التابعة للواء النقل السابع (الاستكشافي)، قيادة الاستدامة الاستكشافية الثالثة، الفيلق الثامن عشر المحمول جواً، قاعدة لانغلي-يوستيس المشتركة في فرجينيا، في طريقها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط".

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وأضاف البيان: "يأتي ذلك بعد أقل من 36 ساعة من إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إنسانية لغزة عن طريق البحر.

وتحمل سفينة الدعم اللوجستي "بيسون" المعدات الأولى لإنشاء رصيف مؤقت لتوصيل الإمدادات الإنسانية الحيوية، بحسب القيادة المركزية الأمريكية.

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