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مع بداية رمضان.. بايدن يوجه رسالة بشأن الوضع الإنساني في غزة

الشرق الأوسط
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مع بداية رمضان.. بايدن يوجه رسالة بشأن الوضع الإنساني في غزة
Credit: Tom Brenner/Getty Images)

(CNN) – سلّط الرئيس الأمريكي جو بايدن مع بداية شهر رمضان الضوء على الأزمة الإنسانية في غزة وأكد على الوعد بأنها "على رأس الأولويات" بالنسبة له.

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وقال بايدن في بيان: "بينما يجتمع المسلمون في جميع أنحاء العالم خلال الأيام والأسابيع المقبلة لكسر صومهم، فإن معاناة الشعب الفلسطيني ستكون في مقدمة ذهن الكثيرين. إنها على رأس أولوياتي". 

وتابع الرئيس الأمريكي بالقول: "هذا العام، يأتي (رمضان) في لحظة من الألم الشديد. الحرب في غزة تسببت في معاناة رهيبة للشعب الفلسطيني. أكثر من 30 ألف فلسطيني قتلوا معظمهم مدنيون بينهم آلاف الأطفال". 

كما تعهد بايدن في البيان بأن إدارته مستمرة في العمل "دون توقف" على وقف إطلاق النار

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