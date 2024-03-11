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نتنياهو: بايدن وافق على أن إسرائيل يجب أن تدمر حماس.. ولا يوجد "طريق وسط"

الشرق الأوسط
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داخل استوديو CNN.. رموز تمثل عدد أطفال غزة الذين قتلوا في الحرب

(CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وافق على أن إسرائيل "يجب أن تدمر حماس وأنه لا يوجد "طريق وسط"، وذلك خلال مقابلة مع قناة فوكس التلفزيونية، الاثنين.

وأضاف نتنياهو أيضا أنه يتعين على إسرائيل أولا تمكين السكان المدنيين من مغادرة رفح بطريقة آمنة قبل دخولها. وأضاف: "نحن نتفق مع ذلك، وهذا ما نعتزم القيام به".

وخلال مقابلة مع قناة MSNBC عقب خطابه عن حالة الاتحاد، قال الرئيس بايدن إن نتنياهو "يضر إسرائيل أكثر من مساعدتها"، من خلال تجاهل كل "الأرواح البريئة التي فُقدت" في غزة.

وخلال نهاية الأسبوع، أجرى نتنياهو مقابلات مع العديد من وسائل الإعلام، وقال إنه سيمضي قدما في هجوم عسكري على رفح، حيث يوجد بها 1.5 مليون فلسطيني نازح.

وحذر مسؤولون إسرائيليون من عدم استبعاد الهجوم على رفح خلال شهر رمضان.

ويعيش أكثر من مليون فلسطيني نازح داخليا في رفح، أقصى جنوب قطاع غزة، وفقا لوكالات الإغاثة الدولية.

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