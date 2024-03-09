(CNN)-- شكك الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، في احتمال التوصل إلى اتفاق يتضمن وقفا مؤقتا لإطلاق النار في غزة مقترنا بالإفراج عن الرهائن بحلول شهر رمضان.
وقال بايدن، للصحفيين في بنسلفانيا، حيث كان يقوم بجولة خاصة بنشاط حملته الانتخابية: "يبدو الأمر صعبا".
وكان المسؤولون الأمريكيون يأملون في التوصل إلى اتفاق بحلول بداية رمضان، لكن المحادثات لا تزال متوقفة.
وذكرت شبكة CNN في وقت سابق أن الآمال تضاءلت بشأن التوصل إلى اتفاق قبل شهر رمضان.
وعندما سئل عن ما كانت لديه مخاوف بشأن حدوث أعمال عنف في القدس الشرقية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، رد بايدن بالإيجاب: "أنا متأكد".