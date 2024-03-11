(CNN)-- أصر البيت الأبيض، الاثنين، على أنه لا يوجد "تغيير" في العلاقة بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حتى مع بدء التوترات في الظهور إلى العلن نهاية هذا الأسبوع، بشأن ملاحقة الحكومة الإسرائيلية حول الحرب في غزة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أوليفيا دالتون للصحفيين على متن طائرة الرئاسة: "لقد أقام الرئيس علاقة بناءة ومثمرة على مدى عقد من الزمن مع (رئيس الوزراء) نتنياهو. إنها تلك المدة الطويلة من تلك العلاقة، والعلاقة التي تجمع بينهما تسمح للرئيس بأن يكون مباشرا وصادقا حيث يكون ذلك مطلوبا".

وأضافت: "لكن لا يوجد تغيير هنا في قوة العلاقة بين الزعيمين".

وبحسب دالتون، فقد تحدث نتنياهو وبايدن آخر مرة في منتصف فبراير/شباط الماضي.

وعندما سُئلت مرة أخرى عن العلاقة بين الرجلين بعد خروج الانقسامات بينهما للعلن في نهاية هذا الأسبوع، حيث قال بايدن، السبت، إن نتنياهو يضر إسرائيل أكثر من مساعدتها، رفضت دالتون الحديث عن أي محادثات خاصة.

وقالت: "لا أعتقد أنه من المفيد بالنسبة لي أن أتحدث عن محادثات خاصة بأي تفاصيل أكثر، مما تحدث عنه خلال عطلة نهاية الأسبوع".

وعندما سُئلت عن التفاصيل التشغيلية المتعلقة بخطة الولايات المتحدة لإنشاء ميناء مؤقت في غزة، أحالت دالتون الأمر إلى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، وأقرت بأن الأمر سيكون "معقدا".

وقالت: "إنها عملية ستستغرق عدة أسابيع وستكون معقدة، ولكن أعتقد أنه من الأفضل ترك الأمر لوزارة الدفاع لمناقشة الطريقة التي سيتم بها بناء ذلك، وتوفير شحنات آمنة من المساعدات الإنسانية".