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(CNN)-- قالت وزارة الصحة في غزة، الثلاثاء، إن 72 شخصا قُتلوا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد القتلى في قطاع غزة إلى 31,184 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، ما زال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وعلى الطرقات ولكن إسرائيل تمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وأضافت وزارة الصحة في غزة أنه تم تسجيل 129 إصابة على الأقل خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع الإجمالي إلى 72889 إصابة.

ولا تستطيع CNN تأكيد هذه الأرقام والتقارير بشكل مستقل بسبب عدم وصول وسائل الإعلام الدولية إلى غزة.

ومن جانبه، ادعى الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه عثر في مدينة حمد على "مجمع إرهابي يحتوي على أسلحة، بما في ذلك بنادق كلاشنيكوف وسترات وعبوات ناسفة، وأنه قضى على 4 عناصر إرهابية كانوا يحاولون زرع متفجرات".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه قام "بتحديد وتفكيك منصات إطلاق الصواريخ التي كانت تُستخدم لإطلاق النار باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتطهير المنطقة من الأسلحة والقضاء على الإرهابيين الذين أطلقوا الصواريخ على القوات في شمال ووسط قطاع غزة".