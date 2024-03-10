أمريكا تسقط مزيدًا من المساعدات على غزة.. وبايدن "محبط" من نتنياهو

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(CNN)-- جددت بلدية غزة، مناشدتها لتقديم المساعدات الإنسانية قبيل حلول شهر رمضان، مساء الأحد، بينما أعلن الدفاع المدني في غزة، إن إسقاط المساعدات جوا على غزة "لم يقلل من أزمة المجاعة" بل "زاد من عدد الضحايا".

وقالت بلدية غزة في بيان صدر، الأحد: "مع اقتراب شهر رمضان، تواجه غزة أزمة إنسانية خطيرة بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل"، وأضافت أن الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات "تضررت بشدة".

ودعت السلطات في غزة، المنظمات الدولية إلى المساعدة من خلال توفير الوقود للخدمات الأساسية، ومولدات الكهرباء لآبار المياه، وإعادة تشغيل إمدادات المياه من شركة المياه الوطنية الإسرائيلية (ميكوروت)، وتوفير الآلات الثقيلة "لإدارة النفايات وإصلاح البنية التحتية".

وحذرت وكالات الإغاثة من أن غزة تواجه أزمة إنسانية حادة مع تزايد عدد الأشخاص الذين يموتون بسبب الجوع والجفاف.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، السبت، أن 25 شخصا على الأقل تُوفوا حتى الآن بسبب سوء التغذية والجفاف في قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني في غزة، الأحد، إن إسقاط المساعدات جوا على غزة "لم يقلل من أزمة المجاعة" بل "زاد من عدد الضحايا"، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

ولم يذكر الدفاع المدني عدد الأشخاص الذين قُتلوا أو أُصيبوا بسبب عمليات إسقاط المساعدات جوا في الآونة الأخيرة، أو من هي الدول التي قدمت المساعدات.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل في بيان، الأحد: "نؤكد على ضرورة ضمان تسليم مثل هذه المساعدات من خلال معابر قطاع غزة وتسليمها بأمان لجميع المواطنين المحاصرين تفاديا لوقوع المزيد من الضحايا".