(CNN)-- أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الاثنين، أن سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء بعثت رسالة "شخصية" إلى الشيخة موزا والدة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد من أجل الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة "حماس" في غزة.

ووفقا لما نشره الموقع الإلكتروني للحكومة الإسرائيلية، فإن سارة نتنياهو خاطبت في رسالتها الشيخة موزا حيث قالت لها: "أدعوكي بروح شهر رمضان المبارك إلى ممارسة نفوذك البالغ من أجل العمل على الإفراج عن المختطفين والمختطفات الإسرائيليين، إذ قد تكون مساهمتك حاسمة في إعادتهم إلى ديارهم، وتشكل منارة من الأمل على عائلاتهم واتخاذ خطوة هامة نحو السلام والصلح".

وأضافت: "صوتك ونفوذك قد يؤثران إلى حد كبير على وضعهم، وأحثك على اتخاذ موقف مناهض لمثل هذه الفظائع، لا يجوز لنا السكوت أو الوقوف مكتوفي الأيدي عندما تكون كرامة النساء وسلامتهن على المحك".

يذكر أن قطر شاركت مع مصر والولايات المتحدة في محادثات بشأن التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" قبل حلول شهر رمضان.