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دبلوماسي أمريكي سابق لـCNN: القضاء على حماس قد لا يكون "هدفاً قابلاً للتحقيق"

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن أمله في التوصل إلى صفقة رهائن، بينما قال إن مطالب حماس تشكل تحديات خلال مقابلة مع بريان كيلميد في برنامج شبكة News Fox "فوكس آند فريندز"، الاثنين.

وقال نتنياهو عن حماس: "عليهم أن ينزلوا إلى أرض الواقع. وأعتقد أنه إذا كان الأمر كذلك، فسنكون قادرين على التوصل إلى صفقة أردناها بالتأكيد، وأنا أردت ذلك".

وأضاف نتنياهو ردًا على سؤال حول إمكانية التوصل إلى صفقة رهائن في محادثات قطر: "انظر، لقد تمكنا بالفعل من تحرير نصف الرهائن، وهو إنجاز فريد".

ورفض نتنياهو فكرة حل الدولتين، وذكر أن ما يريده الفلسطينيون بدلاً من ذلك هو دولة بدلاً من إسرائيل.

وتابع: "حسنًا، لسوء الحظ، أعتقد أن ما يريدونه هو حل الدولة الواحدة. إنهم لا يريدون البقاء إلى جانب إسرائيل. إنهم يريدون دولة بدلاً من إسرائيل".

وشدد نتنياهو على التزام إسرائيل بتحقيق "النصر الكامل" على حماس، بما في ذلك الأهمية الاستراتيجية "للحفاظ على السيطرة الأمنية" على غزة.

وأضاف نتنياهو: "موقفي هو تحقيق النصر الكامل في هزيمة حماس، وإعادة الرهائن لدينا، والتأكد من أن غزة لا تشكل تهديدًا لإسرائيل مرة أخرى".

واختتم نتنياهو كلامه بتطرقه إلى التوتر المتزايد مع حزب الله، مشيرًا إلى نية إسرائيل عودة 100 ألف من السكان الإسرائيليين في الشمال إلى منازلهم، وقال إن إسرائيل تفضل الحل الدبلوماسي لكنها مستعدة لاستخدام الوسائل العسكرية إذا لزم الأمر.

وقال نتنياهو: "لقد هاجمنا حزب الله في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول، أي بعد يوم من مذبحة حماس. ونحن نتبادل الضربات منذ ذلك الحين. هدفنا إعادة 100 ألف شخص غادروا الحدود مع لبنان، الإسرائيليون الذين يريدون العودة إلى منازلهم. إذا كان من الممكن تحقيق ذلك دبلوماسيا بخير. إذا لم يكن الأمر كذلك، فسيتم تحقيق ذلك عسكريا. أفضلي هو تحقيق ذلك دبلوماسيا"،