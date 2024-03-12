أمريكا تشن ست ضربات على مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن

(CNN) -- نفذت القوات الأمريكية ست ضربات دفاعية دمرت خلالها سفينة مسيرة و18 صاروخا مضادا للسفن الاثنين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وفقا للقيادة المركزية الأمريكية.

ونفذت الولايات المتحدة الضربات بعد أن قررت أن أسلحة الحوثيين "تمثل تهديداً للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية"، وفقاً لبيان من القيادة المركزية.

وفي وقت سابق من الاثنين، أطلق الحوثيون صاروخين مضادين للسفن باتجاه سفينة تجارية مملوكة لسنغافورة تحمل علم ليبيريا تدعى بينوكيو، حسبما ذكرت القيادة المركزية.

ولم تتضرر السفينة جراء القصف الحوثي عليها ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.