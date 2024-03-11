الإعلان عن انفجار قرب سفينة في البحر الأحمر دون إصابات

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لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، الاثنين، إنه سُمع دوي انفجار بالقرب من سفينة على بعد حوالي 71 ميلا بحريا من ميناء الصليف باليمن.

وأضافت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن السفينة وطاقمها بخير، وأن قوات التحالف تحقق في الحادث.

ولم تذكر عمليات التجارة البحرية البريطانية تحت أي علم كانت تبحر السفينة.

وبشكل منفصل، أبلغت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، عن وقوع "حادث متعلق بصواريخ" غرب مدينة الحديدة اليمنية. وقدمت أمبري إحداثيات السفينة، والتي توضح أنها تبعد حوالي 70 ميلا بحريا غرب الصليف باليمن.