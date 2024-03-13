ولي عهد السعودية يُقبل يد عبدالعزيز بن سلمان.. كيف جاءت التعليقات؟

الشرق الأوسط
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ولي عهد السعودية يُقبل يد عبدالعزيز بن سلمان.. كيف جاءت التعليقات؟
Credit: SERGEI SAVOSTYANOV/POOL/AFP via Getty Images)

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس"، تويتر سابقا، مع لقطة تقبيل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يد أخيه وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال استقبال المهنئين بشهر رمضان. 

وفي فيديو نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) ظهر ولي العهد وهو يصافح الأمير عبدالعزيز بن سلمان. 

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وقام الأمير محمد بن سلمان بتقبيل يد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أثناء السلام عليه في إشارة تقدير لأخيه الأكبر سنا. 

ويشغل الأمير عبدالعزيز بن سلمان منصب وزير الطاقة في المملكة منذ سبتمبر/أيلول عام 2019 بأمر ملكي. 

والأمير عبدالعزيز بن سلمان هو رابع أبناء العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وهو من مواليد عام 1960. 

نستعرض فيما يلي أبرز التعليقات:

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