دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو ولقطات لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان خلال استقبال عدد من المهنئين بحلول شهر رمضان 2024.

ونشر الأمير عبدالرحمن بن مساعد ابن عم ولي العهد السعودي مقطع فيديو على صفحته الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا) قائلا بتعليق: "الله يطول عمرك ويحفظك ويوفقك وينصرك ويديم عزك".

وبلغ عدد الأمراء الذين قدموا التهنئة لولي العهد السعودي في الاستقبال الذي جرى في قصر اليمامة، 91 أميرا من أسرة آل سعود الحاكمة فيما يلي نستعرض لكم أسماءهم وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

- الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي

- الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز

- الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز

- الأمير فهد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن

- الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز

- الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز

- الأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز

- الأمير سعد بن فيصل بن سعد

- الأمير بدر بن فهد بن سعد

- الأمير عبدالرحمن بن سعود الكبير

- الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي

- الأمير سعد بن فهد بن محمد بن عبدالعزيز

- الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز

- الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز

- الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز

- الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز

- الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز

- الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن ناصر بن فرحان

- الأمير فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز

- الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز

- الأمير تركي بن فهد بن مشاري بن جلوي

- الأمير نواف بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن

- الأمير خالد بن بندر بن محمد بن عبدالعزيز

- الأمير خالد بن عبدالله بن مشاري

- الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد

- الأمير سعود بن سلمان بن محمد

- الأمير تركي بن سعود بن محمد

- الأمير محمد بن سلمان بن محمد

- الأمير فهد بن محمد بن سعود الكبير

- الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز

- الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن

- الأمير خالد بن سعود بن خالد

- الأمير خالد بن فيصل بن تركي بن عبدالله

- الأمير بندر بن سعود بن محمد

- الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

- الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز

- الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز

- الأمير عبدالعزيز بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز

- الأمير نايف بن ثنيان بن محمد

- الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز

- الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز

- الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز

- الأمير محمد بن سعد بن محمد بن سعود بن عبدالرحمن

- الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز

- الأمير محمد بن بندر بن عبدالعزيز

- الأمير تركي بن إبراهيم بن مشاري

- الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز

- الأمير محمد بن خالد بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز

- الأمير خالد بن تركي بن فيصل بن تركي الأول بن عبدالعزيز

- الأمير فهد بن سعد بن عبدالله

- الأمير فهد بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن

- الأمير سعود بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن

- الأمير نواف بن سعد بن عبدالله بن عبدالرحمن

- الأمير فيصل بن تركي بن فيصل بن تركي الأول بن عبدالعزيز

- الأمير فيصل بن تركي بن ناصر بن عبدالعزيز

- الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

- الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير

- الأمير سعد بن عبدالرحمن بن سعد الثاني بن عبدالرحمن

- الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سعد الثاني بن عبدالرحمن

- الأمير مشعل بن متعب بن ثنيان بن محمد

- الأمير فهد بن فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل بن سعود بن فيصل

- الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز

- الأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز

- الأمير بندر بن مقرن بن عبدالعزيز

- الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز

- الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز

- الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز

- الأمير محمد بن منصور بن متعب بن عبدالعزيز

- الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز

- الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز

- الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

- الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز

- الأمير سعود بن محمد بن سعد بن محمد بن سعود بن عبدالرحمن

- الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز

- الأمير خالد بن بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز

- الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز

- الأمير محمد بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

- الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز

- الأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز

- الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز

- الأمير سلمان بن محمد بن نواف بن عبدالعزيز

- الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز

- الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز

- الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز

- الأمير سلطان بن عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز

- الأمير سعود بن بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز

- الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان

- الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف

- الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف

- الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف

- الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف.