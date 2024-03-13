دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أحدها لشخص يتحرش بفتاة لفظيا الأمر الذي أثار تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الداخلية السعودية مقطع الفيديو المتداول "مموها" على صفحتها بمنصة سناب شات قائلة في بيان: "قبضت دوريات الأمن بمحافظة الطائف على مواطن ظهر في محتوى مرئي يتحرش بامرأة لفظيا أثناء نقلها في مركبة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".

وفي مقطع فيديو لارتكاب سلوك مخالف للآداب تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل منفصل، عقبت الداخلية السعودية بنشره "مموها" مع بيان ورد فيه: "قبضت دوريات الأمن بمحافظة الطائف على أشخاص ظهروا في محتوى مرئي يرتكبون سلوكا مخالفا للآداب العامة وجرى ايقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة".

وكذلك تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأشخاص يطلقون النار بالهواء من داخل سيارة، لتعقّب الداخلية السعودية كذلك بنشر مقطع الفيديو مموها ببيان قالت فيه: "قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة تبوك على مواطن ظهر في محتوى مرئي يطلق النار في الهواء من سلاح ناري بحوزته في مكان عام معرضا حياة الآخرين للخطر.. جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".