دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمفتي مصر السابق، علي جمعة، وتقديمه دليلا على أن الجنة ليست حكرا على المسلمين فقط وفئات أخرى تدخلها كذلك.

تصريح علي جمعة جاء خلال برنامج تبثه القناة الأولى المصرية، حيث ورد سؤال له بأن هناك ديانات أخرى غير الإسلام مثل المسيحية وأن لها رسل من السماء ولها كتب مثل سيدنا عيسى فلماذا فقط المسلمين هم الذين سيدخلون الجنة؟" ليرد المفتي السابق قائلا: "هو مين قال لك أن المسلمين بس الي حيدخلوا الجنة؟ هذه معلومة مغلوطة عندك".

وتابع مفتي مصر السابق: "ربنا قال غير كده، قال (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) والآية واضحة جدا أنه ربنا سبحانه وتعالى.. إن الدين عند الله الإسلام، كل اسمه إسلام عندنا.."

ويذكر أن هذه الآية سبق وأثارت جدالا حول تفسيرها بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وسط تداول لتفسير ابن كثير لهذه الآية وما قاله عنها وكذلك تفسير الطبري وكلاهما تم نشره على موقع جامعة الملك سعود في السعودية.

من جهته رفض مفتي السعودية الراحل، عبدالعزيز بن باز في رد على سؤال ورده ونشر على موقعه الرسمي طرح من يقول بتفسير هذه الآية إن "اليهودية إسلام، والنصرانية إسلام، والمجوسية، والبوذية، والصابئية".