(CNN)-- دعت المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وقبرص والإمارات وقطر، الأربعاء، في بيان مشترك، إسرائيل إلى فتح معابر إضافية حتى تتمكن من وصول المزيد من المساعدات إلى غزة.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "بينما ندعم الممر البحري لقبرص، ندعو إسرائيل إلى فتح معابر إضافية حتى يتمكن المزيد من المساعدات من الوصول إلى غزة، بما في ذلك الشمال، وتخفيف القيود".

وأشار البيان المشترك إلى أنه "لا يوجد بديل حقيقي للطرق البرية عبر مصر والأردن ونقاط الدخول من إسرائيل إلى غزة لتوصيل المساعدات على نطاق واسع".

مع تزايد المخاوف من المجاعة في شمال غزة، فإن أول شحنة مساعدات إنسانية بحرية في طريقها إلى القطاع، كما وصلت قافلة غذائية تابعة للأمم المتحدة إلى مدينة غزة عبر طريق جديد لكن الخبراء حذروا من أن هذه الإجراءات لا تمثل سوى جزء صغير من المساعدات اللازمة لسكان غزة.