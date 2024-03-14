(CNN) -- قال حزب الليكود الإسرائيلي بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الخميس، إن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر "من المتوقع أن يحترم الحكومة الإسرائيلية المنتخبة وألا يقوضها"، بعد أن انتقد السيناتور الأمريكي رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته، ودعا إلى انتخابات جديدة.

وأضاف الليكود، في بيان، أن "إسرائيل ليست جمهورية موز، بل ديمقراطية مستقلة وفخورة انتخبت رئيس الوزراء نتنياهو".

وتابع أنه "خلافا لتصريحات شومر، فإن الشعب الإسرائيلي يؤيد النصر الكامل على حماس ويعارض عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة".

وفي سياق متصل، انتقد وزير حكومة الحرب الإسرائيلية ورئيس حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس تصريحات شومر، حيث قال غانتس إن"الولايات المتحدة وإسرائيل لديهما قيم ومصالح مشتركة، ومواطنو إسرائيل وقيادتها ممتنون للغاية لوقوف الولايات المتحدة إلى جانب دولة إسرائيل في لحظاتها الصعبة والمعقدة".

وأضاف أن شومر"صديق لإسرائيل ويساعدها كثيرا في هذه الأيام أيضا، لكنه كان مخطئا في تصريحه، وإسرائيل دولة ديمقراطية قوية، ومواطنوها وحدهم هم الذين سيحددون قيادتها ومستقبلها، وأي تدخل خارجي في الأمر غير صحيح وغير مقبول".

وكان شومر، وهو أعلى مسؤول يهودي منتخب في الولايات المتحدة، قال في وقت سابق من الخميس خلال خطاب ألقاه في مجلس الشيوخ: "باعتباري مؤيدا لإسرائيل مدى الحياة، أصبح من الواضح بالنسبة لي: ائتلاف نتنياهو لم يعد يناسب احتياجات إسرائيل بعد 7 أكتوبر(تشرين الأول)"، في إشارة إلى هجوم حركة "حماس" على إسرائيل.