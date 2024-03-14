(CNN) -- أعطى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إشعارًا مسبقًا للبيت الأبيض قبل الإدلاء بتصريحات من قاعة مجلس الشيوخ الخميس تنتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتدعو إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي في إيجاز افتراضي مع صحفيين الخميس: "لقد أعطى فريقنا إشعارا مسبقا"، وأردف: "لقد كان لدينا إشعار مسبق بأنه سيدلي بهذه التصريحات".

وقال شومر في تصريحاته: "كداعم طوال حياتي لإسرائيل، لقد أصبح من الواضح لي، أن التحالف الذي شكله نتنياهو لم يعد يُلبي حاجات إسرائيل بعد 7 أكتوبر".

وقال كيربي: "نحن نحترم تمامًا حقه في الإدلاء بهذه التصريحات، وفي أن يقرر بنفسه ما سيقوله في قاعة مجلس الشيوخ - من الواضح أنه يشعر بقوة بهذا الأمر، ونحن نتفهم ذلك ونحترمه"، وتابع: "الأمر (الإشعار) لا يتعلق بموافقتنا أو عدمها أو حتى بإجراء أي تعديلات على التصريحات بأية طريقة".

وفي وقت سابق خلال الإيجاز، رفض كيربي التعليق على جوهر تصريحات شومر، قائلاً للصحفيين إن البيت الأبيض بدلاً من ذلك "سيبقى مركزاً على التأكد من أن إسرائيل لديها ما تحتاجه للدفاع عن نفسها بينما تفعل كل ما في وسعها لتجنب الضحايا المدنيين".

وانتقد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ حكومة نتنياهو ودعا إلى إجراء انتخابات جديدة في خطاب في مجلس الشيوخ حول الحرب بين إسرائيل وحماس.