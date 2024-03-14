وزير خارجية سوريا يصل السعودية.. وهذا ما بحثه مع فيصل بن فرحان

الشرق الأوسط
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وزير خارجية سوريا يصل إلى السعودية.. وهذا ما بحثه مع فيصل بن فرحان
Credit: LOUAI BESHARA/AFP via Getty Images)

(CNN)-- وصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، إلى السعودية، الخميس، والتقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، حسبما ذكرت وكالتا الأنباء السعودية والسورية الرسميتان. 

واستقبل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السوري بمقر الوزارة في العاصمة، الرياض، وبحث معه "مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل دفعها وتعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك"، وفقا لواس وسانا. 

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) في وقت سابق أن نائب وزير الخارجية السعودي، وليد الخريجي، استقبل المقداد الخميس. 

ووصل وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، إلى السعودية، في إبريل من عام 2023، في "زيارة عمل" هي الأولى لوزير خارجية سوري إلى المملكة منذ عام 2011.

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