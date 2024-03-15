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مصدر: كندا أوقفت تصدير المعدات العسكرية غير الفتاكة إلى إسرائيل

الشرق الأوسط
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مصدر: كندا أوقفت تصدير المعدات العسكرية غير الفتاكة إلى إسرائيل
صورة أرشيفية لجنود إسرائيلين Credit: MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images

(CNN)-- قال مصدر في الحكومة الكندية، الخميس، إن بلاده  أوقفت صادرات المعدات والتكنولوجيا العسكرية غير الفتاكة إلى إسرائيل اعتبارا من 8 يناير/ كانون الثاني نظرا لإمكانية استخدامها فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.

وقال المصدر إن نهج الحكومة المتبع في مراجعة تصاريح التصدير لم يتغير، ولكن نظرا للوضع المتغير في إسرائيل، سيتعين إعادة تقييم تصاريح التصدير إليها.

وأضاف أن كندا "تؤكد أن لديها نهجا قويا للموافقة على الصادرات، ونظرا للوضع الديناميكي على الأرض، تم إيقاف تصاريح التصدير إلى إسرائيل مؤقتا". 

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وذكر أن "تصاريح التصدير تتم مراجعتها باستمرار، وأن عملية الموافقة على الصادرات غير الفتاكة إلى إسرائيل مستمرة".

يذكر أن صحيفة "تورنتو ستار" كانت أول من أورد عن القرار.

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