مدى فاعلية ضربات الحوثي بالبحر الأحمر.. إليكم خريطة المواقع والأضرار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--دمرت القوات الأمريكية تسعة صواريخ مضادة للسفن وطائرتين مسيرتين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن ، الخميس، وفقا للقيادة المركزية الأمريكية.

وقالت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي في بيان: "تقرر أن هذه الأسلحة تمثل تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".

وتابعت القيادة إن الحوثيين المدعومين من إيران أطلقوا في وقت سابق من اليوم صاروخين باليستيين مضادين للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه خليج عدن وصاروخين آخرين باتجاه البحر الأحمر.

ولم يصب أحد ولم تبلغ أي سفن عن وقوع أضرار.

ويستهدف الحوثيون السفن في البحر الأحمر وخليج عدن بعد وقت قصير من بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، حيث تحاول الجماعة الضغط على إسرائيل وحلفائها لوقف هجومها في غزة.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على نشاط حركة السفن وسط هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن.