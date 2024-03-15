(CNN) – أعلن الحوثيون في اليمن، الجمعة، أنهم سيوسعون عملياتهم العسكرية ضد السفن في المحيط الهندي، وفق ما قاله المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للجماعة، يحيى سريع.

وقال سريع إن قوات الحوثيين تريد أن تمنع السفن المرتبطة بإسرائيل وأمريكا من عبور المحيط الهندي نحو رأس الرجاء الصالح في الجزء الجنوبي من قارة إفريقيا.

وذكر المتحدث باسم الجناح العسكري للحوثيين في بيان نشره عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "القوات المسلحة اليمنية تحذر كافة السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة أو القادمة منها بعدم المرور عن طريق رأس الرجاء الصالح، ما لم فإنها ستكون هدفا مشروعا لقواتنا المسلحة".

وهي خطوة قد تؤدي في حال نجاحها إلى تعطيل مسار التحويل الرئيسي الذي تستخدمه السفن التجارية لتجنب هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن عبدالملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثيين، عن نية جماعته منع السفن "المرتبطة" بإسرائيل من العبور باتجاه رأس الرجاء الصالح قادمة من المحيط الهندي، وذلك خلال كلمة متلفزة، الخميس.

والأربعاء، أصاب صاروخ باليستي حوثي سفينة تجارية في خليج عدن، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة على الأقل.

وفي وقت سابق من شهر مارس/أذار، قدمت الولايات المتحدة والمسؤولون الغربيون تقديرات، قائلين إن المجموعة شنت أكثر من 45 هجوماً صاروخياً وبطائرات بدون طيار ضد السفن التجارية والبحرية الأمريكية وتلك التابعة للتحالف العاملة في البحر الأحمر منذ التصعيد الأخير في المنطقة، ومعظمها تم اعتراضها من قبل المدمرات الأمريكية أو مدمرات التحالف أو هبطت دون أذى في الماء.