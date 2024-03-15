السعودية.. فيديو مشاجرة جماعية يثير تفاعلا والداخلية ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من مشاجرة جماعية في جازان وسط تفاعل دفع بوزارة الداخلية السعودية للتعقيب في بيان.

الداخلية السعودية أعادت نشر مقطع فيديو المشاجرة المتداول "مموها" عبر صفحتها بمنصة "إكس" (تويتر سابقا) مؤكدة إلقاء القبض على 4 أشخاص.

وقالت الداخلية في بيانها: "قبضت دوريات الأمن بمنطقة جازان على 3 مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ظهروا في محتوى مرئي إثر مشاجرة جماعية بينهم.."

وتابعت: "جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة".

ونشرت الداخلية السعودية صورة للمقبوض عليهم بمركز شرطة جازان.