دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مرئيا تداولته امرأة كاشفة آثار ضرب زوجها لها الأمر الذي أثار تفاعلا.

وأعاد وزارة الداخلية السعودية نشر المحتوى المرئي المتداول "مموها" على صفحتها الرسمية بمنصة سناب شات مؤكدة إلقاء القبض على الزوج.

وقالت الداخلية السعودية في بيانها: "قبضت دوريات الأمن بمنطقة مكة المكرمة على مقيم من الجنسية الميانمارية لاعتدائه بالضرب على زوجته لخلاف بينهما من خلال محتوى مرئي متداول لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابعت الداخلية أنه "جرى إيقافه (الزوج) واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة"، ناشرة صورة للرجل (ظهره) بعد إلقاء القبض عليه.