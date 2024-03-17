بلينكن وولي عهد البحرين يناقشان وقف إطلاق النار في غزة لمدة 6 أسابيع

بلينكن: نعمل مع إسرائيل ومصر وقطر على سد الفجوات المتبقية بشأن صفقة الرهائن في غزة

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(CNN)-- التقى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، وولي العهد البحريني رئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، السبت، في العاصمة البحرينية المنامة، حيث ناقشا اتفاقًا محتملا لوقف إطلاق النار لإطلاق سراح الرهائن بين إسرائيل وحماس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن المسؤولين "ناقشا الجهود المبذولة لتحقيق وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع على الأقل في غزة كجزء من اتفاق لتأمين إطلاق سراح الرهائن".

وتعهد بلينكن بدعم الجهود الإقليمية "لتعزيز الهدوء" خلال شهر رمضان المبارك مع استمرار ارتفاع عدد القتلى في غزة.

وقال ميلر إن بلينكن والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، تحدثا أيضًا عن الهجمات التي نفذها المتمردون الحوثيون اليمنيون في منطقة البحر الأحمر، وأكدا "التزامهما المشترك بالقانون الدولي وحرية الملاحة".