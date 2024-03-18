(CNN) – كشفت النيابة العامة في مصر، الأحد، تفاصيل جديدة حول حريق "استوديو الأهرام" مشيرة إلى أنه امتد إلى 10 عقارات مجاورة، مؤكدة أنها شكلت 3 لجان للوقوف على ملابسات الحادثة.

وقالت النيابة العامة في بيان لها إنها رصدت ، فجر السبت الموافق السادس عشر من مارس لعام 2024، "نشوب حريق هائل بـ"استوديو الأهرام" بدائرة قسم شرطة العمرانية، وعلى الفور انتقل فريق من أعضائها لمعاينة مسرح الحادث، فتبين أنه قطعة أرض محفوفة بالأشجار والنخيل المحترقة، بها ثلاثة مبان قد احترق معظمها، كما أسفرت المعاينة عن امتداد الحريق إلى عشرة عقارات مجاورة، تضم ستا وأربعين وحدة سكنية، تسع عشرة وحدة منها محترقة كليا، وباقي الوحدات محترقة جزئيا".

وأشارت النيابة العامة إلى أنها سألت أفراد الأمن المكلفين بحماية الاستوديو وعددا من العاملين في الموقع والذين شهدوا بان "الحريق قد اندلع بأحد أبنية الاستوديو الخشبية، ولم يلبث إلا أن امتد لباقي أرجائه وما يحيط به، كما انتقلت إلى مستشفى الهرم"، ولفتت إلى أنها سألت 9 من المصابين في الحادث.

وأكدت النيابة العامة أنها ندبت عددا من خبراء الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية لمعاينة الموقع ورفع الآثار لتحديد سبب اندلاع الحريق و"تحديد نقطة بدايته ونهايته وانتشاره، ومدى وجود شبهة جنائية فيه".

وأمرت النيابة العامة بتشكيل ثلاث لجان: الأولى من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وكلية الهندسة بجامعة القاهرة والإدارة والهندسية بمحافظة الجيزة لـ"معاينة مسرح الحادث وبيان ما لحقه والعقارات المجاورة له، من خسائر واضرار واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح".

أما اللجنة الثانية فهي من مديرية الزراعة بالمحافظة نفسها لـ"معاينة النخيل والأشجار بمحل الواقعة، وبيان ما أصابها من ضرر وما إذا كان وجودها يشكل خطورة على الأرواح والأموال من عدمه".

وشكلت النيابة العامة اللجنة الثالثة من قطاع الحماية المدنية لـ"بيان مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق قبل نشوبه وخضوعها للصيانة الدورية".

وأشارت النيابة إلى أنها كلفت الشرطة بـ"حصر المتضررين من جراء الحادث، كما طلبت تحرياتها حول الواقعة، وجار استكمال التحقيقات وسؤال المصابين"، وفقا للبيان.