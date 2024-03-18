الجيش الإسرائيلي يُعلن تنفيذ عملية عسكرية في مجمع الشفاء الطبي في غزة

(CNN) – أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه ينفذ عملية عسكرية في منطقة مستشفى الشفاء بغزة.

وقال البيان إن العملية تستند إلى معلومات استخباراتية تفيد بأن المستشفى يستخدمه " كبار إرهابيي حماس لإجراء وتعزيز النشاط الإرهابي".

ولا يمكن لـCNN التأكد من صحة هذه الادعاءات بشكل مستقل.

وكانت مستشفيات غزة أهدافاً متكررة لعمليات الجيش الإسرائيلي العسكرية في الحرب المستمرة، مما أدى إلى إدانة دولية واسعة النطاق ودعوات لحماية العاملين في مجال الرعاية الصحية والبنية التحتية والمرضى من القتال.

وقال بيان الجيش الإسرائيلي إن الجيش "سيتصرف وفقا للقانون الدولي"، مضيفا أنه تم توجيه القوات إلى أهمية "العمل بحذر، فضلا عن التدابير التي يتعين اتخاذها لتجنب إلحاق الأذى بالمرضى والمدنيين والطاقم الطبي والعاملين في المجال الطبي والمعدات الطبية"، وفقا للبيان.