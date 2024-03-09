جدال بين مراسلة CNN وإسرائيليات يتظاهرن لمنع دخول المساعدات إلى غزة.. شاهد ما حدث

مرفق طب الأطفال الوحيد بمشفى كمال عدوان في غزة.. يعالج طفلًا يعاني من جفاف شديد وسوء تغذية

مسؤول في اليونيسيف عن أطفال غزة: يعيشون على وجبة واحدة في أحسن الأحوال

(CNN)-- توفي شخصان آخران على الأقل في غزة، السبت، بسبب سوء التغذية الحاد والجفاف، بحسب الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

وقال القدرة، في بيان، إن رضيعا يبلغ من العمر شهرين توفي في مستشفى كمال عدوان شمال غزة، كما توفيت فتاة (20 عامًا)، بسبب الجوع في مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 25.

قال النازحون الفلسطينيون لشبكة CNN إنهم يكافحون من أجل إطعام أطفالهم، لأن القيود الصارمة التي تفرضها إسرائيل على المساعدات التي تدخل قطاع غزة تستنزف الإمدادات الأساسية.

وأشار الأطباء إلى أن الأمهات الجائعات غير قادرات على إنتاج ما يكفي من الحليب لإرضاع أطفالهن. يصل الآباء إلى المرافق الصحية المكتظة للتسول للحصول على حليب الأطفال.

وفقد المدنيون في المتوسط عشرات الكيلوغرامات من وزنهم، بحسب عمال الإغاثة.

وفي شمال غزة، يهرع الناس للحصول على المساعدات بسبب عمليات الإنزال الجوي الإنسانية النادرة.

وقال العاملون في مجال الصحة إنهم لا يستطيعون تقديم العلاج المنقذ للحياة لسكان غزة الذين يعانون من سوء التغذية، لأن القصف والحصار الإسرائيلي أدى إلى سحق النظام الطبي.