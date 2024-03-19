بلينكن يكشف نسبة صادمة حول معاناة سكان غزة من انعدام الأمن الغذائي

(CNN) -- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن 100٪ من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وعلق قائلا: "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تصنيف مجموعة كاملة من السكان بهذه الطريقة".

وحث بلينكن إسرائيل على تقديم المزيد من المساعدة وقال إن الحرب الحالية في غزة أصبحت "وضعًا إنسانيًا مروعًا للنساء والأطفال والرجال".

وقال وزير الخارجية الأمريكي: "يتعين على إسرائيل، وهي تعمل على الدفاع عن نفسها لمنع حدوث 7 أكتوبر مرة أخرى، أن تجعل من أولوياتها حماية المدنيين - أولئك الذين وقعوا في طريق الأذى، وتوفير المساعدة لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة الإنسانية".

وقال بلينكن إنه حث إسرائيل أيضا على أن يكون لديها خطة لغزة بعد الحرب، والتي يأمل أن تنتهي قريبا. وأشار إلى أن الخطة يجب أن تكون "متسقة مع احتياجات إسرائيل للدفاع عن نفسها والتأكد من عدم تكرار أحداث 7 أكتوبر مرة أخرى".

وأدلى بلينكن بهذه التعليقات خلال مؤتمر صحفي في مانيلا، إذ اجتمع مع قادة الحكومة في الفلبين وناقش القضايا الإقليمية في منطقة المحيط الهادئ الهندي.

وأعلنت وزارة الخارجية الثلاثاء أنه بعد زيارة بلينكن للفلبين، سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية ومصر للتباحث مع قادتهما بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.