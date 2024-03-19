برنامج الأغذية العالمي يحذر من أن المجاعة في شمال غزة “وشيكة”

(CNN)-- أصدر برنامج الأغذية العالمي بيانا الاثنين حول تقريره عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) حول الأمن الغذائي في قطاع غزة، والذي وجد أن 88٪ من إجمالي سكان المنطقة يواجهون انعدام الأمن الغذائي “الطارئ أو ما هو أسوأ"، ويحذر من المجاعة في شمال غزة. "وشيك".

وقالت سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، إن “الناس في غزة يتضورون جوعا حتى الموت الآن“ وأضافت: "إن السرعة التي انتشرت بها أزمة الجوع وسوء التغذية التي هي من صنع الإنسان في غزة مروعة".

وحذر تقرير لجنة السلام العراقية، الذي كتبته مجموعة من المنظمات غير الحكومية والحكومات ووكالات الأمم المتحدة، من أنه “بين منتصف مارس ومنتصف يوليو، في السيناريو الأكثر ترجيحًا وفي ظل افتراض تصعيد الصراع بما في ذلك الهجوم البري في رفح“. ومن المتوقع أن يواجه نصف سكان قطاع غزة (1.11 مليون نسمة) ظروفًا كارثية (المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل.)”

وإليك ما نعرفه أيضًا: وفقًا للتقرير، بالنسبة لـ 300 ألف شخص ما زالوا محاصرين في شمال غزة، وجدير بالذكر أن واحدا من كل ثلاثة أطفال في غزة دون سن الثانية يعانون من “سوء التغذية الحاد"، ومن المتوقع أن "تصل المجاعة إلى شمال غزة في مايو/أيار المقبل".

ويقترب جنوب غزة أيضًا ببطء من المجاعة، وفقًا للتقرير، الذي وجد أن المنطقة قد تصل إلى ظروف المجاعة بحلول شهر يوليو.

ويمضي التقرير في القول إن المجاعة الوشيكة يمكن وقفها إذا سمح لمنظمات الإغاثة بالوصول الكامل إلى قطاع غزة لجلب الغذاء والماء والمنتجات الغذائية الأخرى إلى السكان المدنيين، وأن “وقف إطلاق النار الإنساني ضروري” لتحقيق هذه الغاية.



