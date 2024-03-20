الجيش الإسرائيلي: مقتل 4 عناصر بارزين في حركة "حماس" برفح

(CNN) -- قال الجيش الإسرائيلي إنه في عملية مشتركة مع وكالة الأمن الإسرائيلية، تم القضاء على عدد من الشخصيات البارزة في حركة حماس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي قامت، الإثنين، "بناء على معلومات استخباراتية للجيش الإسرائيلي والشاباك، بتصفية عناصر بارزة من حماس في رفح ساعدوا جناحها العسكري في فرض سيطرته المستمرة، وكذلك تنفيذ العمليات في الميدان”.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الثلاثة هم سيد كتاب الخشاش، وأسامة حمد زاهر، ومحمد عودة الملاخي، وهم رؤساء مكتب الطوارئ التابع لحركة حماس في شمال وشرق رفح، بالإضافة إلى هادي أبو الروس قاسين وهو ضابط مسؤول في العمليات التابعة للحركة.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "هذه العناصر البارزة كانوا ممثلي قيادة حماس في رفح. وكجزء من أدوارهم، قاموا بإدارة أنشطة المنظمة الإرهابية في المناطق الإنسانية وكانوا مسؤولين عن التنسيق مع عناصر حماس في الميدان".

وليس من الممكن التحقق من بيان الجيش الإسرائيلي، حاولت CNN التواصل مع حماس للحصول على تعليق.