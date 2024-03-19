الملكة رانيا لـCNN: لا يمكننا إنقاذ الناس من الجوع في غزة ليتم قصفهم.. ووقف إطلاق النار "الأولوية رقم 1"

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- يتوجه رون ديرمر، أحد أشد المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، إلى واشنطن العاصمة للقاء مسؤولين أمريكيين، وفقًا لبيان صادر عن مكتب نتنياهو حصلت عليه شبكة CNN.

ولم يذكر البيان المسؤولين الأمريكيين الذين سيلتقي بهم الوفد الإسرائيلي أو متى ستتم الزيارة. وقال البيت الأبيض في وقت سابق الثلاثاء إنه يتوقع أن تتم الزيارة مطلع الأسبوع المقبل.

يشار إلى أن ديرمر عضو في مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي وسفير سابق لدى الولايات المتحدة.

ودعت الولايات المتحدة إسرائيل إلى توضيح الكيفية التي تنوي بها الحفاظ على سلامة أكثر من مليون فلسطيني يلتمسون اللجوء في جنوب قطاع غزة، في الوقت الذي تحذر فيه إسرائيل من أنها ستشن قريبًا هجومًا عسكريًا على رفح. وحتى الآن تقول إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لم يتم تقديم خطة.

الاثنين، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان للصحفيين إن بايدن طلب من نتنياهو إرسال فريق إلى واشنطن "للاستماع إلى مخاوف الولايات المتحدة بشأن التخطيط الإسرائيلي الحالي لرفح ولوضع نهج بديل يستهدف عناصر حماس الرئيسية في رفح ويؤمن حدود مصر وغزة دون غزو بري كبير.

لكن البيان الإسرائيلي، الثلاثاء، قال إن نتنياهو "مصمم على التحرك في رفح من أجل القضاء نهائيًا على ما تبقى من كتائب حماس، مع تقديم حلول إنسانية للسكان المدنيين".

وجاء في البيان أن الوفد الإسرائيلي سيرافقه ممثل – لم يذكر اسمه – لتنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي.