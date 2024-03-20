نتنياهو يكشف تفاصيل مكالمته مع بايدن وخلافهما حول عملية رفح

(CNN)-- كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تفاصيل محادثته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في آخر تحديث له للمواطنين الإسرائيليين.

وتحدث الرجلان للمرة الأولى منذ أكثر من شهر، الاثنين الماضي، وسط تعمق الخلاف بينها بشأن الحرب في غزة.

وقال نتنياهو: "في البداية، اتفقنا على ضرورة القضاء على حماس. لكن خلال الحرب، ليس سرًا، كانت لدينا اختلافات في الرأي حول أفضل طريقة لتحقيق هذا الهدف".

وأضاف نتنياهو: "كانت هناك مناسبات اتفقنا فيها مع أصدقائنا ومناسبات لم نتفق فيها معهم".

وأشار نتنياهو إلى أنه أبلغ بايدن أنه من المستحيل هزيمة حماس دون دخول الجيش الإسرائيلي إلى رفح.

وتابع: "قريبًا سنوافق أيضًا على خطة إجلاء السكان المدنيين من مناطق القتال"، لكنه كرّر أن بايدن طلب "أن يقدم لنا المقترحات من جانبه في المجال الإنساني وفي قضايا أخرى".

ومن المقرر أن يسافر وفد إسرائيلي إلى واشنطن الأسبوع المقبل لإجراء مناقشات حول هذه المقترحات، وفقا لمسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.

وقال نتنياهو: "دائمًا قمنا بما هو ضروري لأمننا، وهو ما سنفعله هذه المرة أيضًا"، لكنه أشار إلى أن العملية في رفح ليست وشيكة.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن حكومته ستوافق قريبًا على خطة لإجلاء المدنيين من رفح، وأن عملية عسكرية إسرائيلية في المنطقة ستبدأ "لاستكمال النصر على حماس".