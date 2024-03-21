(CNN) -- أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد "ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار" في غزة خلال محادثاته مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في القاهرة الخميس.

وقالت الرئاسة إن السيسي أبلغ الوفد الأمريكي أن قطاع غزة وشعبه “يتعرض لكارثة إنسانية ومجاعة تهدد حياة المدنيين الأبرياء”.

كما حذر السيسي من "العواقب الخطيرة لأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية [في جنوب غزة] وشدد على ضرورة التحرك العاجل لإنفاذ الكميات الكافية من المساعدات الإنسانية للقطاع".

وبحسب الرئاسة المصرية، أكد بلينكن رغبة الولايات المتحدة “في التنسيق والتشاور بهدف استعادة الاستقرار والأمن في المنطقة”.

وقالت الرئاسة المصرية: “توافق الجانبان على أهمية استمرار الجهود المشتركة في هذا الصدد، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، ورفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم بأي شكل أو صورة".

ووصل بلينكن إلى مصر الخميس قادما من السعودية في أحدث زيارة له للمنطقة.