بيانان من أمريكا والسعودية عن ما بحثه بلينكن مع فيصل بن فرحان بشأن غزة

جانب من لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان

​(CNN) -- التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في مدينة جدة، في إطار الجولة التي يقوم بها بلينكن بالمنطقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في بيان، إن الوزيرين "بحثا الحاجة الملحة لحماية جميع المدنيين في غزة وزيادة المساعدة الإنسانية على الفور للمحتاجين".

وأضاف المتحدث أن "بلينكن شدد على أهمية استمرار التنسيق الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين بشأن حل الصراع في غزة والتحضير لمرحلة ما بعد الصراع، وكذلك شدد على التزام الولايات المتحدة بتحقيق السلام المستدام من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة مع ضمانات أمنية لإسرائيل".

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في وقت لاحق.

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إنه اللقاء شهد "استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات، وبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومدينة رفح، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، بالإضافة إلى مناقشة بذل الجهود كافة لضمان إدخال المساعدات الإنسانية الملحة".

ويعمل المسؤولون الأمريكيون على إرساء الأساس لمثل هذا "السلام المستدام" منذ أشهر، مع فكرة أن هذا يسهل التوصل إلى اتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، في رحلاته الأخيرة إلى المنطقة، على أنه يتعين على الحكومة الإسرائيلية اتخاذ قرارات "صعبة"، والتحرك نحو حل الدولتين إذا كانت تريد تحقيق هذا التطبيع مع السعودية وإذا كانت تريد دعم جيرانها العرب للأمن وإعادة الإعمار في غزة.