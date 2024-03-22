(CNN) – أسفر تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن عدم اعتماد مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن.

ووافق 11 عضوا على مشروع القرار في حين صوتت ثلاث دول ضده وامتنعت دولة عن التصويت.

وفي أول رد فعل أمريكي على التصويت، قالت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، لمجلس الأمن الجمعة إن روسيا والصين لم يُدينا حركة "حماس" على ما حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول بعد أن استخدمتا حق الفيتو على المقترح الأمريكي.

وقالت إن كل أعضاء المجلس تقريبًا صوتوا لصالح ضمان وقف فوري ومستدام لإطلاق النار كجزء من اتفاق يؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن.

وأضافت غرينفيلد قائلة: "مرة أخرى، روسيا تضع الأجندات السياسية فوق تحقيق تقدم".

من جانبها، قالت سفيرة المملكة المتحدة باربرا وودوارد إن بلادها تشعر بخيبة أمل عميقة لأن روسيا والصين استخدما حق الفيتو ضد مشروع القرار الأمريكي.