(CNN)-- انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس، السبت، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قائلا إن الأمم المتحدة أصبحت"معادية للسامية ولإسرائيل، وتؤوي وتشجع الإرهاب تحت قيادته".

وجاءت تصريحات كاتس بعد أن حث الأمين العام للأمم المتحدة إسرائيل على السماح "بالوصول الكامل وغير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى كافة أنحاء غزة."

واتهم كاتس، في بيان عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، غوتيريش بـ"انتقاد إسرائيل دون إدانة إرهابيي حماس الذين ينهبون المساعدات الإنسانية بأي شكل من الأشكال، ودون إدانة الأونروا التي تتعاون مع الإرهابيين، ودون الدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الإسرائيليين الرهائن."

وفي وقت سابق من يوم السبت، دعا غوتيريش إلى "الإفراج الفوري عن جميع الرهائن"، كما دعا إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية".

وحث غوتيريش الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على دعم وكالة الأونروا، وأضاف أن منظمته ستواصل العمل مع مصر لتسهيل تدفق المساعدات إلى غزة.

وقال: "الناس في جميع أنحاء العالم غاضبون من الفظائع التي نشهدها جميعًا في الوقت الفعلي. إنني أحمل أصوات الغالبية العظمى من العالم: لقد رأينا ما يكفي. لقد كان لدينا ما يكفي. وما زلنا نعتقد أن الكرامة الإنسانية يجب أن تحدد هويتنا كمجتمع عالمي لأنها أملنا الوحيد، وأود أن يعرف الفلسطينيون في غزة: أنتم لستم وحدكم".

وذكر غوتيريش أن "هناك إجماعا واضحا بين المجتمع الدولي على أن التدخل البري الإسرائيلي في رفح بجنوب غزة سيكون كارثة إنسانية".