دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بيان وزارة الداخلية السعودية حول القبض على 4 نساء يحملن الجنسية المصرية في مكة وذلك "لامتهانهن السرقة والنشل".

ونشرت وزارة الداخلية السعودية، مقطع فيديو على صفحتها بمنصة سناب شات يظهر لقطات خلفية للنساء المصريات الأربع المقبوض عليهن.

وقالت الداخلية في بيانها: "قبض شرطة العاصمة المقدسة على 4 وافدات من الجنسية المصرية لامتهانهن السرقة والنشل في المواقع العامة ووسائل النقل".

وتابعت: "تم استرداد المسروقات وايقافهن واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهن وإحالتهن للنيابة العامة"، دون تقديم تفاصيل إضافية عن هوياتهن وتاريخ دخولهن إلى أراضي المملكة.