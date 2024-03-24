الأقمار الصناعية ترصد عدد المباني المدمرة في قطاع غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رصدت بيانات جديدة لمركز الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة (UNOSAT) خلال تقييم الأضرار في قطاع غزة، تضرر حوالي 90 ألف مبنى، وذلك بناء على صور الأقمار الصناعية التي تم جمعها في 29 فبراير/ شباط 2024.



وبحسب الإنفوغراف أعلاه، فإن عدد المباني المتضررة الأكثر تضررا كانت غزة و(خان يونس)، حيث بلغ عدد المباني المتضررة 28 ألفا و324 في غزة، و28 ألفا و197 في خان يونس، وفي دير البلح 22ألفا و755، وفي شمال غزة 7 آلاف و723، وفي رفح 1870.



ووفقا لتحليل صور الأقمار الصناعية، حدد 31 ألفا و198 مبنى مدمرًا، و16ألفا و908 مبنى متضررًا بشدة و40 ألفا و762 مبنى متضررًا بشكل متوسط، ليصبح المجموع 88 ألفا و868.

ويمثل ذلك حوالي 35% من إجمالي المباني في قطاع غزة وما يقدر بنحو 121 ألف و400 وحدة سكنية متضررة.



وتُظهر صور الأقمار الصناعية تقييما شاملا للأضرار والدمار الذي لحق بالمباني داخل المنطقة في قطاع غزة، بناء على الصور التي تم جمعها في 29 فبرايرمقارنة بالصور التي تم جمعها في 1 مايو / أيار 2023، 10 مايو 2023 ، 18 سبتمبر/ أيلول 2023، 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، 26 نوفمبر 2023، و6-7 يناير/ كانون الثاني 2024.



