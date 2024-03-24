وسيم يوسف يوضح لـCNN بعد ضجة إصابته بالسرطان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للأكاديمي الإماراتي والمستشار في الشؤون الدينية، وسيم يوسف، وأنه أصيب بالسرطان الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.

وعند سؤاله عن مقطع الفيديو المتداول، قال وسيم يوسف في تعقيب مقتضب لـCNN بالعربية: "يوجد ورم سرطاني لكن للان انتظر النتيجة خبيث أو حميد / وتخرج النتيجة بعد 4 ايام بإذن الله".

وكان وسيم يوسف قد أوضح في مقطع الفيديو المتداول "كاملا" قبل اجتزائه في بعض المقاطع المتداولة: "المسألة هي إما أن يكون خبيثا أو حميدا، إن شاء الله يطلع حميد ويستأصل وترجع الأمور طيبة، لكن الحين أنا امشي على عكاز.."

ويذكر أن وسيم يوسف شغل سابقا منصبي خطيب مسجد الشيخ زايد بالإمارات وخطيب مسجد الشيخ زايد الكبير.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء وسط التفاعل الواسع حول هذه الأنباء: