أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- انتقدت إسرائيل بشدة الخطة التي وضعها زعماء أيرلندا وإسبانيا ومالطا وسلوفينيا للعمل من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وشكّكت في مدى ملاءمة مثل هذه الخطوة عقب هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وزعم ليور حيات، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، "سيبعث برسالة" إلى حماس مفادها أن "الهجمات الإرهابية على الإسرائيليين" سيتم الرد عليها "بلفتات سياسية للفلسطينيين".

وذهب المتحدث إلى حد القول إن مثل هذا الاعتراف سيكون بمثابة "مكافأة للإرهاب"، في منشوره على منصة التواصل الاجتماعي، إكس.

وخلال اجتماع على هامش قمة المجلس الأوروبي في بروكسل الأسبوع الماضي، ناقش زعماء الدول الأربع في الاتحاد الأوروبي "استعدادهم للاعتراف بفلسطين"، بحسب بيان مشترك.

وتعهد الزعماء بالقيام بذلك "عندما يكون من الممكن تقديم مساهمة إيجابية وعندما تكون الظروف مناسبة".

وقال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، للصحفيين الخميس، إن المجموعة "ملتزمة باتخاذ خطوات للاعتراف بالدولة الفلسطينية بطريقة تساهم في نجاح عملية السلام".

في نوفمبر/تشرين الثاني 1988، تم إعلان "دولة فلسطين" رسميًا من قبل منظمة التحرير الفلسطينية. على الرغم من أن الأراضي الفلسطينية مُنحت وضع دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة في عام 2012، إلا أن العديد من الدول الغربية، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة، فشلت في الاعتراف بالدولة الفلسطينية.